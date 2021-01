UBS belässt Danone auf 'Sell' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone nach einem Pressebericht über eine Beteiligung des aktivistischen Investors Bluebell Capitalauf "Sell" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen.Der von Bluebell geforderte Wechsel an der Führungsspitze könnte sich positiv auf die Marktstimmung auswirken, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Dies wäre aber nicht der entscheidende Schritt zur Lösung der langfristigen Probleme des Nahrungsmittelkonzerns./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2021 / 21:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2021 / 21:44 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.