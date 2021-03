UBS belässt Credit Suisse auf 'Neutral' - Ziel 12,10 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse nach einer Investorenkonferenz zum Start ins neue Jahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,10 Franken belassen.Vor allem der Ertragstrend im Investment Banking sei sehr stark, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe allerdings Unsicherheiten in Sachen "Lieferketten-Finanzierungsfonds", die die Schweizer Großbank mit der australisch-britischen Greensill Capital erstellt hatte./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 08:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 08:26 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.