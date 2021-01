UBS belässt Credit Suisse auf 'Neutral' - Ziel 11,50 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Credit Suisse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,50 Franken belassen.Analyst Daniele Brupbacher passte seine Erwartungen für die Schweizer Finanzinstitute an. Private Banking bleibe für die eidgenössischen Banken ein attraktives Geschäftsfeld, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Bewertung der Papiere spreche aber allgemein nur für neutrale Einschätzungen./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2021 / 14:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2021 / 14:19 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.