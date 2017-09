UBS belässt Credit Suisse auf 'Buy' - Ziel 16,40 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,40 Franken belassen.Die Marktanteile der europäischen Investmentbanken dürften sich im zweiten Quartal wohl bereits etwas stabilisiert haben, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer Studie vom Montag. So zögen die Erträge in der Region Asien-Pazifik wieder an. Bei den Schweizern stelle sich gleichwohl weiterhin die wesentliche Frage, ob sie ihre Einsparziele erreichen werden. Nach Meinung Brupbachers sind die Anleger in diesem Punkt zu vorsichtig./la/mis Datum der Analyse: 25.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.