UBS belässt Covestro auf 'Neutral' - Ziel 43 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Covestro auf "Neutral" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Trotz ohnehin schwacher Kursentwicklung dürften die Papiere des Kunststoff-Konzerns schwach auf die Senkung der Jahresziele reagieren, schrieb Analyst Geoff Haire am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das für 2022 in Aussicht gestellte operative Ergebnis liege um etwa 18 Prozent unter dem Marktkonsens - gemessen am Mittelpunkt der Zielspanne./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2022 / 07:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.