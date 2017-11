UBS belässt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 11,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen.Der Nettogewinn im dritten Quartal sei "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer Studie vom Donnerstag. Die Konsensprognose für die Gesamterträge im vierten Quartal könnte auf rund 2,1 Milliarden Euro hinauslaufen, was ihm jedoch etwas zu optimistisch erscheine./bek Datum der Analyse: 09.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.