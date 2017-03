UBS belässt CRH auf 'Buy' - Ziel 3150 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CRH auf "Buy" mit einem Kursziel von 3150 Pence belassen.Unter den größeren Baustoffwerten sei CRH weiterhin seine favorisierte Aktie, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer Studie vom Donnerstag. Er begründete dies vor allem mit einem hohen Anteil an Aktivitäten in den USA./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.