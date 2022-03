UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 290 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Finanztrends Video zu Boeing



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing angesichts des Absturzes eines 737-Jets in China auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Es gebe eine Vielzahl möglicher Ursachen für den Unfall und so werde weiteres wohl erst die Bergung der Flugschreiber zeigen, schrieb Analyst Myles Walton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe aktuell keinen Grund, um einen Zusammenhang mit den Problemen beim 737-Max zu sehen. Es sei aber denkbar, dass sich die Rückkehr des Max in den kommerziellen Flugplan in China nun verzögere./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 13:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 13:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.