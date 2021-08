UBS belässt Bilfinger auf 'Neutral' - Ziel 28,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen.Der Industriedienstleister habe robust abgeschnitten, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der aktualisierte Ausblick für das Gesamtjahr impliziere, dass die Markterwartungen in puncto Profitabilität Luft nach oben hätten./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 06:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.