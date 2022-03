UBS belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Finanztrends Video zu Bayer



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die massiv gestiegenen Energiepreise dürften den europäischen Chemiesektor im ersten Halbjahr 2022 erheblich belasten, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts des zunehmenden Inflationsdrucks, dem die Verbraucher weltweit ausgesetzt seien, rücke damit das Risiko einer Rezession in den Mittelpunkt./edh/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2022 / 21:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2022 / 21:47 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.