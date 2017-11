UBS belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen.Analyst Michael Leuchten passte sein Bewertungsmodell an die Veröffentlichung der Drittquartalszahlen sowie an die jüngsten Anteilsverkäufe an. Für den Pharma- und Chemiekonzern rechne er im Zeitraum 2017 bis 2021 mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs (EPS) von 6,2 Prozent, schrieb der Experte in einer Studie vom Freitag./edh/stb Datum der Analyse: 03.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.