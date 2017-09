UBS belässt BP auf 'Buy' - Ziel 525 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen.BP bleibe der größte Partner am Ölfeld Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli in Aserbaidschan, schrieb Analyst Jon Rigby in einer Studie vom Freitag angesichts der jüngst vereinbarten Lizenzverlängerung bis 2049. Damit sei der Zugang zu den Ressourcen eines Ölfelds mit immer noch gigantischen Ausmaßen gesichert. /ajx/tav Datum der Analyse: 15.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.