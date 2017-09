UBS belässt BP auf 'Buy' - Ziel 525 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen.Analyst Jon Rigby senkte in einer Branchenstudie vom Mittwoch seine Ölpreisprognosen, da deren Erholung langsamer verlaufe als gedacht. Langfristig bleibe er aber zuversichtlicher als die aktuellen, durchschnittlichen Markterwartungen. Hand in Hand mit einer schrittweisen Normalisierung gehe eine weiterhin robuste Nachfrage. Daher habe er eine Schätzungen für die Gewinnmargen bei der Ölverarbeitung, also im Raffinieriegeschäft, angehoben./mis/ag Datum der Analyse: 06.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.