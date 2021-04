UBS belässt BP auf 'Buy' - Ziel 355 Pence

Finanztrends Video zu BP



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 355 Pence belassen.Der bereinigte Nettogewinn habe die Markterwartungen um 60 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hält es für ermutigend, dass der Ölkonzern bei seinen Finanzzielen vorsichtig an die zweite Phase des Schuldenabbaus herangeht./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2021 / 02:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2021 / 02:08 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.