UBS belässt BMW auf 'Neutral' - Ziel 93 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach einer Investorenveranstaltung zum Thema E-Mobilität auf "Neutral" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen.Der kurzfristige Ausblick für den Autohersteller bleibe günstig, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Münchner verfügten im Bereich der Elektroautos über ein starkes Produktportfolio, so dass sie auf diesem Gebiet sogar noch mehr Gas geben müssten./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2021 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2021 / 15:40 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.