UBS belässt BHP Group auf 'Neutral' - Ziel 2000 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BHP Group nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr sowie der angekündigten Trennung vom Ölgeschäft auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen.Der Bergbaukonzern habe von hohen Rohstoffpreisen sowie einer guten operativen Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte profitiert und schütte Mittel in Rekordhöhe an die Anteilseigner aus, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sorgen machten aber die schwächelnden Eisenerzpreise sowie die steigenden Kosten./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2021 / 18:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2021 / 18:55 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.