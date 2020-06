UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 47 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen.Ein Austausch mit dem Management für Nordamerika habe für den Bereich Agricultural Solutions einen guten Start in das laufende Jahr ergeben, wobei aber einige Unsicherheiten blieben, schrieb Analyst Andrew Stott in einer Schnelleinschätzung vom Dienstag. Die Pipeline sei mittelfristig breit angelegt und aussichtsreich./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2020 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.