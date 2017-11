UBS belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 99 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach einem Treffen mit Vorstandschef Kurt Bock auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen.Bock habe bestätigt, dass es in puncto Portfolio noch mehr zu tun gebe und weitere Übernahmen geprüft würden, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/bek Datum der Analyse: 17.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.