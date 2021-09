UBS belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 77 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen.Die Auswirkungen des Hurrikans "Ida" auf die weltweiten Chemiemärkte dürften sich im Vergleich zu denen von "Uri" im ersten Quartal in Grenzen halten, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. BASF plane bereits in der laufenden Woche die Wiederaufnahme des Betriebs einer Produktionsstätte im US-Bundesstaat Louisiana./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2021 / 15:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.