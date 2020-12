UBS belässt Astrazeneca auf 'Neutral' - Ziel 7500 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach dem geplanten Kauf des US-Konkurrenten Alexion auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen.Es gebe keine wirklichen Überschneidungen zwischen den beiden Unternehmen, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Deal sei eher finanzieller Natur. Alexion biete Astrazeneca den Zugang zu Barmitteln und Barmittelflüssen und mache so den Pharmakonzern finanziell flexibler./niw/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2020 / 22:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2020 / 22:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.