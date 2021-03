UBS belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 8000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Studiendaten zu einem Covid-19-Impfstoff auf "Buy" mit einem Kursziel von 8000 Pence belassen.Dieser sei jedoch in der gegenwärtigen Pandemie des Coronavirus kein Antreiber für die Gewinne des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ob sich das in Zukunft ändert, bleibe abzuwarten. Der Streit mit der Europäischen Union über die Belieferung mit dem Impfstoff belaste die Stimmung für die Aktien./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 08:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / 08:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.