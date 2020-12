UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 115 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen.Die Verkaufszahlen der teureren Versionen des neuen iPhone 12 könnten im laufenden Quartal in China deutlich über den Vorjahreswerten liegen, schrieb Analyst David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil habe die Nachfrage nach Apples Smartphone in den USA aber wohl schon ihren Höhepunkt erreicht./niw/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2020 / 02:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2020 / 02:28 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.