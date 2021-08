UBS belässt Apple auf 'Buy' - Ziel 175 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach dem Erlangen zweier auf Elektromobilität bezogener Patente auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen.Die Nachfrage nach Elektromobilität in den USA werde bis 2023 schrittweise genauso weiter steigen wie die Durchdringung dieser Technologie, schrieb Analyst David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Google-Unternehmen Waymo starte derzeit mit dem Test von Robotaxis in San Francisco./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2021 / 15:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2021 / 15:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.