UBS belässt Alstria Office auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "alstria office REIT":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Alstria Office nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" belassen.In Deutschland gebe es eine uneinheitliche Sicht der Dinge unter den wichtigsten Playern am Immobilienmarkt, schrieb Analyst Osmaan Malik in einer am Donnerstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Während TLG den deutschen Büro-Immobilienmarkt als "heiß" bezeichne, schätze Alstria diesen vorsichtiger ein./ck/edh Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.