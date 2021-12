UBS belässt Alstom auf 'Buy' - Ziel 47 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Guillermo Peigneux Lojo rechnet laut in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie damit, dass der europäische Kapitalgütersektor sich 2022 und darüber hinaus überdurchschnittlich entwickeln dürfte. Der Fokus liege in das neue Jahr hinein betrachtet auf Qualität und spätzyklischen Industriewerten. Kurzfristig betrachtet bleibe er wegen der Lieferengpässe, China und des Drucks auf der Rohstoffseite bei seiner vorsichtigen Sicht. Alstom hält er im Sektor für einen attraktiv bewerteten Spätzykliker./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / 15:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / 15:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.