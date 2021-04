UBS belässt Air France-KLM auf 'Neutral' - Ziel 4,35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM nach grünem Licht der EU für milliardenschwere Hilfen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,35 Euro belassen.Die dabei von der Fluggesellschaft gemachten Zugeständnisse dürften für den Markt keine Überraschungen gewesen sein, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer ersten Reaktion am Dienstag. Zu welchem Preis die auszugebenden neuen Aktien an den Markt kommen, stehe noch nicht fest und mithin auch nicht der Grad der Verwässerung der künftigen Ergebnisse./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2021 / 07:02 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.