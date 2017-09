UBS belässt Aena auf 'Buy' - Ziel 192 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aena":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Aena auf "Buy" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen.Das Passagierwachstum an den wichtigsten europäischen Flughäfen dürfte sich im dritten Quartal verlangsamen, im folgenden Jahresviertel aber wieder anziehen, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer Branchenstudie vom Dienstag. Aena dürfte dabei am stärksten zulegen, gefolgt vom deutschen Airport-Betreiber Fraport. Die Aena-Aktie sei sein bevorzugter Sektorwert./edh/gl Datum der Analyse: 05.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.