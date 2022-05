UBS belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 348 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 348 Euro belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Bericht zum ersten Quartal. Dass die Herzogenauracher trotz des China-Gegenwinds noch das untere Ende der ursprünglichen Jahresziele anpeilen, dürfte sogar positiv ankommen. Die Erwartungen an den Bericht seien im Vorfeld äußerst negativ gewesen./ag/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 06:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / 06:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.