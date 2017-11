UBS belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 225 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas nach einer Analyse der Preise für Sportartikel in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen.Die Preise für Online-Verkäufe seien bei Adidas seit jahresbeginn um 5 Prozent gestiegen, schrieb Analyst Fred Speirs in einer Studie vom Montag. Bei Sportschuhen dürften die Verkaufspreise allerdings stagniert haben. Alles in allem halte sich der Lifstyle-Konzern auf dem schwierigen US-Markt sehr gut./bek/oca Datum der Analyse: 13.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.