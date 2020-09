UBS belässt ASML auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML auf "Neutral" belassen.Während der von der UBS organisierten Online-Veranstaltung "Japan in Focus" habe sich der ASML-Investor-Relations-Leiter Peter Cheang ermutigend zu etlichen technologischen Fragen geäußert, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Halbleiterunternehmen. Allerdings habe Cheang auch die Unsicherheiten mit Blick auf das kommende Jahr betont./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2020 / 07:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2020 / 07:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.