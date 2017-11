UBS belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 165 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen.Dies schrieb Analyst Nicolas Gaudois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur Chipbranche, in der er sich auch auf die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters bezog. Das aktuell deutlich dynamischere Wachstum der Speicherchiphersteller dürfte sich dem Rest der Branche wieder annähern. Langfristig seien der Einsatz in Automobilen sowie das Internet der Dinge die wichtigsten Triebfedern der Branche./ag/tih Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.