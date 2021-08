UBS belässt ABB auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Buy" belassen.Der pandemiebedingte Gegenwind für die chinesischen Industrie-Endmärkte sei vorübergehender Natur, schrieben die Analysten um Xingzhou Lu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Investitionsgüter-Unternehmen. Beim Wachstum zeige sich aber weiterhin eine Zweiteilung: Automation und Lithiumbatterien-Geräte preschten voran, die Bereiche Baumaschinen und Schwerlastwagen hingegen blieben schwach, so die Analysten. Vor diesem Hintergrund blieben ABB, Siemens und Schneider Electric die von ihnen am meisten bevorzugten Aktien und Volvo SKF und Kone die für sie unattraktivsten Titel./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2021 / 17:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2021 / 17:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.