UBS belässt 1&1 Drillisch auf 'Neutral' - Ziel 20 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 Drillisch angesichts eines neuen Angebots von Telefonica Deutschland zur vorübergehenden Nutzung des Mobilfunk-Netzes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.Laut Analyst Polo Tang bringen die neuen Bedingungen für den Netzzugang nur kleinere Vorteile, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Die von Drillisch genannten 30 Millionen Euro, mit denen sich die neuen Nutzungsbedingungen auf das operative Ergebnis (Ebitda) auswirkten, könnte die Konsensschätzung schon einpreisen. Die 1&1-Aktie dürfte zwar zunächst positiv reagieren, die Hängepartie in der Netzfrage habe aber Bestand./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 01:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2021 / 01:26 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.