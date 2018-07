UBM: Wohnportfolio knackt Milliardengrenze

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research ist die UBM Development AG durch den weiteren Ausbau ihres Wohn- und Hotelportfolios für die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt. Die Analysten bestätigen daher ihr Kursziel und behalten das positive Votum für die UBM-Aktie bei.

In den vergangenen Tagen habe das Unternehmen nach Aussage der Analysten neue Rekorde beim Wohnportfolio und in der Hotelpipeline erreicht: So belaufe sich das Wohnportfolio nun auf 1 Mrd. Euro und beinhalte 32 Projekte mit über 3.750 Wohnungen. Davon seien derzeit 20 Projekte bzw. rund 2.000 Wohnungen im Verkaufsprozess, wovon wiederum rund 60 Prozent bereits verkauft oder für Käufer reserviert seien.

Zudem habe UBM laut SRC ein neues Rekordniveau bei der Hotelpipeline erreicht. Mit dem Kauf von vier neuen Hotelprojekten habe die Pipeline von 1.900 Zimmern auf über 3.000 Zimmer zugelegt. Das neue Holiday Inn Express Hotel, welches in einem paritätischen Joint Venture in Düsseldorf gebaut werde, solle Ende 2019 fertiggestellt werden. Die weiteren Projekte seien in Hamburg, Den Haag und Kattowitz gelegen.

Nach dem erfreulichen Ergebnis im ersten Quartal habe das Unternehmen nun mit einer nochmals verstärkten Pipeline im Wohn- und Hotelsegment den Weg für die kommenden Jahre weiter geebnet. Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten ihr Kursziel von 50,00 Euro und behalten die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“ bei.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.07.2018, 8:30 Uhr)

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.07.2018, 16:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 04.07.2018 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/pdf/UBM_4July2018.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.