UBM: Starker Anstieg beim Nettogewinn

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research ist die UBM Development AG auf Basis des für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) vorgelegten Zahlenwerks auf einem guten Weg, 2018 ein Rekordjahr zu erzielen. Die Analysten belassen ihr Kursziel und das positive Votum für die UBM-Aktie aber unverändert.

Nach Aussage der Analysten sei maßgeblich durch den um mehr als 50 Prozent auf 447 Mio. Euro (9M 2017: 297 Mio. Euro) gestiegenen Umsatz auch die Gesamtleistung im Neunmonatszeitraum um 26,5 Prozent auf 670 Mio. Euro (9M 2017: 530 Mio. Euro) vorangekommen. Das Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen habe sich auf rund 22 Mio. Euro (9M 2017: über 10 Mio. Euro) mehr als verdoppelt und das EBIT sei laut SRC um fast 46 Prozent auf rund 44 Mio. Euro (9M 2017: 30 Mio. Euro) geklettert. Wegen der Auflösung latenter Steuern und einer entsprechend niedrigeren Steuerquote habe der Nettogewinn nach Minderheiten sehr stark um 30 Prozent auf über 27 Mio. Euro (9M 2017: 21 Mio. Euro) zugelegt. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 3,66 Euro.

Zudem habe UBM im bisherigen Jahresverlauf bereits Großinvestitionen in verschiedene neue Projekte getätigt. Im Volumen von bis zu 200 Mio. Euro solle noch im vierten Quartal 2018 in weitere Projekte investiert werden. Die Nettoverschuldung des Unternehmens liege nach Aussage des Analystenteams derzeit bei sehr niedrigen 330 Mio. Euro – mit einem LTV von nur 30 Prozent. Das Unternehmen befinde sich überdies in einer sehr guten Ausgangslage und besitze eine sich über mehr als drei Jahre erstreckende Pipeline, die sich wegen der guten finanziellen Situation und der niedrigen Verschuldung noch weiter ausbauen lasse. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel von 50,00 Euro und erneuern ihre Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.

