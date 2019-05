UBM: Solide Bilanzrelationen

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) bei den relevanten Finanzkennzahlen erwartungsgemäß unter den Vorjahreswerten gelegen, da die vergleichbare Vorjahresperiode durch zahlreiche Verkäufe geprägt war. Die Analysten bestätigen in der Folge ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten sei die Gesamtleistung im Auftaktquartal auf rund 72 Mio. Euro (Q1 2018: 220 Mio. Euro) gesunken. Dies habe im Rahmen der Erwartung der Analysten gelegen und der Aussage des Unternehmens bezüglich der Guidance für 2019 entsprochen. Diese Entwicklung treffe auch auf die Umsätze zu, die auf 36 Mio. Euro (Q1 2018: 176 Mio. Euro) gefallen seien. Alles in allem habe sich das operative Ergebnis auf Basis des EBIT nur leicht auf 12,5 Mio. Euro (Q1 2018: 13,2 Mio. Euro) reduziert. Da sich das Finanzergebnis leicht auf -4,6 Mio. Euro (Q1 2018: rund -5 Mio. Euro) verbessert habe, sei das Vorsteuerergebnis laut SRC leicht auf 7,9 Mio. Euro (Q1 2018: 8,2 Mio. Euro) gesunken. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe bei 5,8 Mio. Euro (Q1 2018: 6,8 Mio. Euro) gelegen. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 0,78 Euro.

Nach Meinung der Analysten seien die Bilanzrelationen mit einer Eigenkapitalquote von 35 Prozent und einem niedrigen LTV von 37 Prozent überaus solide. Dies werde sich durch die am 14. Mai angekündigte Aufstockung einer Anleihe aber leicht verschlechtern. Insgesamt seien die Zahlen im ersten Quartal laut SRC wie erwartet ausgefallen, daher belasse das Analystenteam seine GuV-Schätzungen unverändert. Das Unternehmen habe ebenfalls die Guidance noch einmal bestätigt und wolle demnach das Rekordjahr 2018 wiederholen. Nach einem zurückhaltenden ersten Halbjahr solle das zweite Halbjahr nach Unternehmensangaben deutlich besser ausfallen. Die Pipeline für die nächsten vier Jahre liege unverändert laut SRC bei 1,8 Mrd. Euro und könne in den kommenden Quartalen ausgebaut werden. Der Verkaufsstatus der in 2019 und 2020 fertigzustellenden Projekte sehe zudem bereits erfreulich aus. Die Analysten bestätigen demnach ihre Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“ und erneuern das Kursziel von 50,00 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.05.2019, 19:10 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 28.05.2019 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/UBM_28May2019.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.