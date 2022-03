UBM: Signifikanter Ausbau der Pipeline

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG vier Baufelder im Zollhafen Mainz erworben, auf der insgesamt mehr als 42.000 qm an Geschossfläche bzw. 34.000 qm vermietbarer Fläche errichtet werden sollen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenangaben seien von dieser Fläche rund 25 Prozent für Büro- und Gewerbeprojekte und rund 75 Prozent für sehr attraktives Wohnen direkt am Rhein vorgesehen. Demnach quantifiziere das Management das erwartete Verkaufsvolumen auf über 300 Mio. Euro. Laut SRC seien diese Projekte sehr attraktiv: Wenngleich das Unternehmen keine Einzelheiten bezüglich der Kosten für das Projekt genannt habe, gehe das Analystenteam jedoch davon aus, dass der erwartete Gewinn der Projekte bei über 80 Mio. Euro liegen werde und einer sehr auskömmlichen Marge entspreche. Der Zukauf zeige außerdem, dass die Gesellschaft weiterhin sehr attraktive Projekte an Land ziehen könne. Er untermauere zudem den strategischen Fokus auf Wohnen und Büro. Nach Meinung der Analysten könne in den kommenden Quartalen noch mit weiteren namhaften Projekten für die Pipeline gerechnet werden. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 55,00 Euro und bestätigen das Rating „Buy“.



Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.03.2022, 15:30 Uhr



