UBM: Neuer Rekord beim Vorsteuerergebnis

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) das Vorsteuerergebnis trotz der Auswirkungen von Corona um rund 50 Prozent auf 43,8 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe die Gesamtleistung mit 181 Mio. Euro auf Vorjahresniveau gelegen. Das Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen sei aufgrund von Wertberichtigungen auf das Hotelgeschäft hingegen auf -8,6 Mio. Euro (HJ 2019: 13,2 Mio. Euro) gesunken. Dementgegen habe das Bewertungsergebnis bei 70 Mio. Euro (HJ 2019: 46 Mio. Euro) gelegen. Der Nettogewinn sei um rund 25 Prozent auf rund 27 Mio. Euro geklettert. Nach Analystendarstellung richte das Unternehmen den Fokus auf Green Building und auf Smart Office. Auf der Ankaufsseite wolle das Unternehmen von seiner finanziellen Stärke profitieren und die aufkommenden Probleme bei hochverschuldeten Konkurrenten ausnutzen, um neue Projekte zu erwerben. Vor diesem Hintergrund und dem guten Halbjahresergebnis passe SRC die GuV-Schätzung für das Gesamtjahr 2020 nach oben an und erwarte einen Vorsteuergewinn von 56 Mio. Euro. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 45,00 Euro (zuvor: 44,00 Euro) an und erneuern das Rating „Buy“.

