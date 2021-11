UBM: Nettogewinn steigt

Weitere Suchergebnisse zu "FinLab":

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) die Gesamtleistung um rund 17 Prozent auf über 340 Mio. Euro gesteigert, während der Umsatz sogar um rund 73 Prozent auf 219 Mio. Euro geklettert ist. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenangaben habe das Vorsteuerergebnis mit über 46 Mio. Euro zwar um rund 10 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, es handele sich jedoch hierbei um das zweitbeste Ergebnis der Firmengeschichte. Aufgrund eines verringerten Steueraufwands sei der Nettogewinn nach Minderheiten dagegen um rund 7 Prozent auf rund 29 Mio. Euro (9M 2020: von 27 Mio. Euro) gestiegen. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 3,86 Euro. Für den restlichen Jahresverlauf gehe das Analystenteam davon aus, dass das vierte Quartal ebenfalls gut ausfallen werde. Zudem erwarte SRC, dass das Unternehmen in den kommenden Wochen zum einen noch über weitere Verkäufe berichte und zum anderen auf der Ankaufsseite zeitnah noch eine größere Transaktion vermelden könne. Die Bilanz des Unternehmens stehe dem weiteren Wachstum jedenfalls nicht im Wege, so die Analysten. Auch hinsichtlich der derzeitigen negativen Entwicklungen der Covid-19 Pandemie und den erneuten Lockdowns in Österreich – und vielleicht auch bald in anderen Ländern – sehe das Analystenteam UBM in einer sehr guten Position. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 55,00 Euro und bestätigen das Rating „Buy“.



