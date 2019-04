UBM: Immobilienverkäufe treiben Gesamtleistung

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) bei den relevanten Ergebniskennzahlen Rekordwerte erzielt. Demnach plane das Unternehmen eine Dividendenausschüttung von 2,20 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von aktuell fast 6 Prozent entspreche. Die Analysten bestätigen in der Folge ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei die Gesamtleistung auf 898 Mio. Euro (GJ 2017: 745 Mio. Euro) gestiegen und das Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen habe sich auf rund 36 Mio. Euro (GJ 2017: 16,5 Mio. Euro) mehr als verdoppelt. Das Vorsteuerergebnis sei um über 10 Prozent auf über 55,5 Mio. Euro (GJ 2017: 50,5 Mio. Euro) geklettert und stelle ein neues Rekordniveau dar. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe um rund 9 Prozent auf 39,7 Mio. Euro (GJ 2017: 36,5 Mio. Euro) zugelegt, was einem Ergebnis je Aktie von 5,30 Euro entspreche. Vor dem Hintergrund des Rekordjahres wolle das Management auf der Hauptversammlung im Mai eine Dividende von 2,20 Euro vorschlagen.

Zudem seien die Bilanzrelationen der Gesellschaft überaus solide: Die Nettoverschuldung habe bei nur noch 422 Mio. Euro (GJ 2017: 478 Mio. Euro) gelegen, während die Eigenkapitalquote auf nunmehr 35 Prozent (GJ 2017: 31 Prozent) gestiegen sei und somit am oberen Ende des von UBM angestrebten Bereichs von 30 bis 35 Prozent liege. Nach Ansicht des Analystenteams stelle das Zahlenwerk neue Rekordlevels auf allen Gewinnparametern dar. Somit habe UBM erneut alle gegebenen Versprechen erfüllt. Für 2019 erwarte das Unternehmen Ergebnisse erneut auf hohem Niveau wie 2018, obwohl es weniger großvolumige Verkäufe als noch im Rekordjahr 2018 geben werde. Mit einer großen Pipeline, die sich aufgrund der guten finanziellen Lage und der niedrigen Verschuldung noch weiter ausbauen lasse, sehe SRC das Unternehmen in einer sehr guten Ausgangslage. Die Analysten bestätigen demnach ihre Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“ und erneuern das Kursziel von 50,00 Euro.

