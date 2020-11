UBM: Attraktiver Deal

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG den FAZ Tower im Rahmen eines Forward Sale für einen Preis von 196 Mio. Euro an die HanseMerkur Grundvermögen AG veräußert. Die Immobilie mit einer Gesamtbürofläche von rund 25.000 qm werde im dritten Quartal 2022 fertiggestellt. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage reflektiere der Kaufpreis das über 30-fache der Jahresmiete. Schon für das vierte Quartal 2020 solle nach Einschätzung von SRC ein erster positiver Ergebnisbeitrag in einer Größenordnung von rund 4 bis 5 Mio. Euro im Zuge der Zahlung nach Baufortschritt anfallen. Für 2020 und die Folgejahre belasse das Analystenteam die Gewinnprognosen aber unverändert. So wolle SRC zunächst den in Kürze folgenden Neunmonatsbericht abwarten. Der jüngste Deal bestätige einmal mehr, dass die UBM mit der verstärkten Fokussierung auf smart and green building-Lösungen im Office Bereich auf dem richtigen Weg sei. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 47,00 Euro (zuvor: 45,00 Euro) und bestätigen das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.11.2020, 15:35 Uhr)

