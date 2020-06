Tick Trading Software: Ausblick verbessert

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker hat die tick Trading Software AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 (per 30.9.) den Umsatz gesteigert und das Netto-Ergebnis nahezu auf Vorjahresniveau gehalten. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe der Halbjahres-Umsatz auf 3,38 Mio. Euro (HJ 2018/19: 3,27 Mio. Euro) zugelegt. Hintergrund der Entwicklung sei die höhere Handelsaktivität an den Börsen wegen der Corona-Pandemie. Durch Projektverschiebungen in die zweite Jahreshälfte habe der Umsatz nur vergleichsweise gering um 3,3 Prozent zugelegt. Das EBIT sei konstant bei 1,15 Mio. Euro geblieben und das Netto-Ergebnis habe den Vorjahreswert mit 0,78 Mio. Euro (GJ 2018/19: 0,80 Mio. Euro) nahezu erreicht.

Im Rahmen der vorläufigen Zahlen sei vom Management die Guidance angehoben worden. Demnach erwarte das Unternehmen einen Jahresüberschuss zwischen 1,60 und 1,90 Mio. Euro. Die Guidance liege nun deutlich über der Schätzung von GBC (1,55 Mio. Euro für 2019/20). Demnach hebe nun auch das Analystenteam die Prognose für das Geschäftsjahr 2019/20 an und schätze eine Umsatzsteigerung von 7,3 Prozent auf 7,20 Mio. Euro. Durch den sehr stabilen Kostenblock solle es zudem zu einer überproportionalen Ergebnisverbesserung beim EBIT um 12,9 Prozent auf 2,68 Mio. Euro (GJ 2018/19: 2,37 Mio. Euro) kommen. Auf Basis ihres DCF-Modells und den höheren Prognosen ermitteln die Analysten ein Kursziel von 30,75 Euro (zuvor: 28,46 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.

