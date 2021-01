The NAGA Group: Starker Ausblick für 2021

Nach Darstellung des Analysten Cosmin Filker von GBC hat die The NAGA Group AG auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) den Umsatz- und das EBITDA stark gesteigert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel deutlich und bestätigt das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das vorläufige Zahlenwerk der The NAGA Group im Geschäftsjahr 2020 erwartungsgemäß von einer sehr hohen Wachstumsdynamik geprägt gewesen. Der Umsatz habe mit 25,9 Mio. Euro (GJ 2019: 6,22 Mio. Euro) deutlich über Vorjahr und über der GBC-Schätzung (24,9 Mio. Euro) gelegen. Neben einem durch die hohe Transaktionsaktivität geprägten Marktumfeld sei die umgesetzte Fokussierung und Restrukturierung der NAGA positiv für das Zahlenwerk gewesen. Trotz der verstärkten Marketingaktivtäten habe das Unternehmen das EBITDA auf rund 6,0 Mio. Euro (GJ 2019: -12,18 Mio. Euro) spürbar verbessert.

Nach Darstellung des Analysten befinde sich auch die neue Unternehmens-Guidance deutlich oberhalb der Erwartungen von GBC. Demnach schätze das Unternehmen im aktuellen Geschäftsjahr den Umsatz in einer Bandbreite von 50 bis 52 Mio. Euro. Geplant sei zudem, die globale Expansion mit dem geplanten Markteintritt in Australien und in Südamerika voranzutreiben. Gemäß neuer Guidance werde ein EBITDA in einer Bandbreite von 13 bis 15 Mio. Euro erwartet. Auf Basis dieser Schätzungen ermittelt der Analyst im Rahmen seines DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel von 7,03 Euro (zuvor: 4,30 Euro) und bestätigen das Rating „kaufen“.

