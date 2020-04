The NAGA Group: Prognosen angehoben

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Dario Maugeri von GBC hat die The NAGA Group AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz deutlich auf 7,0 Mio. Euro gesteigert und im Zuge dessen die operative Gewinnschwelle mit einem EBIT von 2,2 Mio. Euro klar erreicht. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das vorläufige EBITDA auf 3,3 Mio. Euro (GJ 2019: -2,8 Mio. Euro) deutlich gestiegen. Zudem habe das Unternehmen im Rahmen der erfolgten Restrukturierung spürbare Kosteneinsparungen umgesetzt. Mit dem Erreichen des Break-Even werde vom Management dann im Laufe des kommenden Geschäftsjahres 2021 gerechnet. Vor dem Hintergrund der deutlich über den Erwartungen von GBC liegenden Zahlen des ersten Quartals 2020 passe das Analystenteam die Schätzungen für 2020 und 2021 an. Demnach rechne GBC für 2020 mit Umsatzerlösen von 20,21 Mio. Euro (zuvor: 10,61 Mio. Euro) und für 2021 mit 24,25 Mio. Euro (zuvor: 14,66 Mio. Euro). Für beide Geschäftsjahre solle die Gesellschaft den Break-Even jeweils überschreiten. In der Folge erhöhen die Analysten auf Basis ihres DCF-Bewertungsmodell das Kursziel auf 2,70 Euro (zuvor: 1,75 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

