The NAGA Group: Neue Wachstumsstrategie

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge verfolgt die NAGA Group eine neue Wachstumsstrategie. SMC-Analyst Holger Steffen sieht eine gute Ausgangsbasis für eine erfolgreiche Umsetzung, erwartet aber Kursimpulse für die Aktie erst, wenn die Funktionsfähigkeit der Strategie in den nächsten Quartalen nachgewiesen werden kann.

Die NAGA Group habe aus Sicht von SMC-Research in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, um eine breit aufgestellte Plattform zu entwickeln, die den Nutzern einen einfachen Zugang zu verschiedenen Segmenten der Finanzbranche über einen einzigen Account biete. Inzwischen seien die Entwicklungsarbeiten so weit fortgeschritten, dass das Angebot Lösungen für die Bereiche Trading, Anlage, Kryptowährungen, In-Game-Items, Payment und Fortbildung umfasse.

Der Ansatz, in zahlreichen Segmenten zugleich zu expandieren, habe sich aber als zu anspruchsvoll erwiesen und die Ressourcen der Gesellschaft überfordert. Zugleich habe der zwischenzeitliche starke Einbruch am Markt für Kryptowährungen für Gegenwind gesorgt. Letztlich habe daher die Wachstumsstrategie in der bisherigen Form nicht fortgesetzt werden können. Im laufenden Jahr werde das Unternehmen zunächst einmal grundlegend restrukturiert, um die Kostenbasis um 60 bis 70 Prozent unter das Niveau aus dem Jahr 2018 zu senken.

Zugleich habe das Management aber eine neue Wachstumsstrategie entwickelt, um den Ausbau des Kundenbestands mit Hilfe von Partnern insbesondere in Märkten außerhalb von Europa zu forcieren. Im Zuge dessen solle das B2B-Geschäft ausgebaut werden, indem das Social-Investing-Netzwerk kleineren Anbietern aus der Branche (bspw. Tradern, Seminaranbietern) noch stärker als Präsentationsplattform angeboten werde.

Die Analysten sehen durchaus eine gute Ausgangsposition, um die Expansion mit dieser Strategie zu forcieren. Letztlich werden aus ihrer Sicht aber erst die nächsten Quartale zeigen, ob die neue Ausrichtung greife. In dem Bewertungsmodell habe das Researchhaus weiterhin ab 2020 ein dynamisches Wachstum und eine hohe erreichbare Zielmarge unterstellt, auch wenn die Schätzungen aufgrund der Zahlen für 2018, die die Erwartungen der Analysten verfehlt haben, und der Managementprognose leicht rückläufiger Handelserlöse in 2019 abgesenkt worden seien.

Insgesamt resultiere daraus ein fairer Wert von jetzt 1,80 Euro je Aktie (zuvor 2,10 Euro), der das hohe Aufwärtspotenzial zeige, wenn die neue Strategie Erfolg habe. Da deren Funktionsfähigkeit noch nachgewiesen werden müsse – und erst dann positive Kursimpulse zu erwarten seien – bleibe das Urteil von SMC-Research vorerst unverändert „Hold“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.07.19, 14:55 Uhr)

