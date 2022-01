The NAGA Group: Erfreulicher Ausblick 2022

Nach Darstellung des Analysten Cosmin Filker von GBC hat die The NAGA Group AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) den Umsatz gemäß vorläufiger Zahlen dynamisch auf 55,3 Mio. Euro gesteigert und damit die eigene Guidance und die GBC-Schätzung übertroffen. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe sich der Konzernumsatz mit 55,3 Mio. Euro (GJ 2020: 24,35 Mio. Euro) mehr als verdoppelt. Auch beim vorläufigen EBITDA von 12,8 Mio. Euro (GJ 2020: 6,57 Mio. Euro) sei ein deutlicher Anstieg erreicht worden. Aufgrund von Investitionen in das Marketing habe das vorläufige EBITDA aber leicht unter der ursprünglichen EBITDA-Guidance von 13 bis 15 Mio. Euro gelegen. Für das aktuelle Geschäftsjahr seien von der Gesellschaft neben der geplanten Fortsetzung der internationalen Expansion auch die Einführung neuer Produkte angekündigt worden.

Nach Darstellung des Analysten habe das Unternehmen im November 2021 zudem erstmals eine Guidance für das Geschäftsjahr 2022 publiziert. Dabei werde ein Konzernumsatz von 95 bis 105 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 25 und 30 Mio. Euro erwartet. Beides liege deutlich oberhalb der bisherigen Prognose von GBC. Daher passe der Analyst die Schätzungen an und kalkuliere mit einem Umsatz von 96,78 Mio. Euro (zuvor: 81,10 Mio. Euro). Beim EBITDA werde mit 25,48 Mio. Euro (zuvor: 16,99 Mio. Euro) gerechnet. Im Rahmen seines DCF-Bewertungsmodells und unter Berücksichtigung der jüngsten Kapitalerhöhung hebt der Analyst das Kursziel auf 12,75 Euro (zuvor: 11,70 Euro) an und bestätigt das Rating „Kaufen“.



