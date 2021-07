The Grounds: Mit neuer Führung auf Erfolgskurs

Seit der strategischen Neuausrichtung im letzten Jahr konzentriert sich die The Grounds AG laut SMC-Research auf deutsche Wohnimmobilien. Mit dem versierten Führungsteam und dem aussichtsreichen Geschäftsmodell sieht SMC-Analyst Adam Jakubowski insgesamt ein sehr attraktives Chance-Risiko-Profil und startet die Coverage mit dem Urteil „Buy“.

Nach Darstellung von SMC-Research konzentriere sich The Grounds seit der strategischen Neuausrichtung im letzten Jahr auf deutsche Wohnimmobilien, wobei das Geschäftsmodell die drei Säulen Bestandshaltung, Privatisierung und Immobilienentwicklung umfasse. Derzeit werde die Geschäftsentwicklung zwar noch eindeutig von der Immobilienentwicklung dominiert, doch die beiden anderen Standbeine sollen nun im hohen Tempo ausgebaut werden, so das Researchhaus.

Umgesetzt worden sei die strategische Neuausrichtung von einer neuen Führung, die nach Einschätzung der Analysten das zentrale Asset von The Grounds darstelle. Laut SMC-Research haben beide Vorstände in der Vergangenheit große, börsennotierte Immobilienunternehmen aufgebaut und erfolgreich geführt, seien in der Immobilienbranche wie auch am Kapitalmarkt deswegen bestens vernetzt und genießen eine gute Reputation bei Geschäftspartnern und Investoren.

Auch die Performance der letzten zwölf Monate wirke überzeugend. Seit der Neuausrichtung seien mehrere Zukäufe getätigt, eine nicht mehr strategiekonforme Logistikimmobilie mit einem signifikanten Gewinn und einem sehr potenzialträchtigen Besserungsschein veräußert und eine erste Wandelanleihe mit großem Erfolg platziert worden. Auch die kürzlich gemeldeten Zahlen aus 2020 spiegeln, so die Analysten, die positive Entwicklung wider. Der Umsatz sei auf 31,3 Mio. Euro mehr als verdoppelt, das EBIT auf 6,1 Mio. Euro verdreifacht und der Konzerngewinn auf 3,6 Mio. Euro vervielfacht worden.

Für die Bewertung haben die Analysten ein Szenario mit einem moderaten, aber kontinuierlichen Portfoliowachstum unterstellt und sehen den fairen Wert aktuell bei 3,60 Euro je Aktie. Da sie zudem das Geschäftsmodell als aussichtsreich einstufen und den handelnden Personen eine erfolgreiche Umsetzung der Wachstumspläne zutrauen, sieht das Researchhaus insgesamt ein sehr attraktives Chance-Risiko-Profil und startet die Coverage mit dem Urteil „Buy“.

