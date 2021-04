Syzygy: Zweistelliges Umsatzwachstum 2021

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) einen deutlichen Umsatzrückgang auf gut 55 Mio. Euro erlitten. In der Folge erhöhen die Analysten dennoch das Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei auch das EBIT aufgrund der reduzierten Umsätze auf 4,00 Mio. Euro (GJ 2019: 5,50 Mio. Euro) gesunken. Die dazu korrespondierende EBIT-Marge habe auf 7,2 Prozent (GJ 2019: 8,6 Prozent) nachgegeben. Für 2021 sei laut GBC mit einer Erholung zu rechnen. Demnach erwarte das SYZYGY-Management einen Umsatzanstieg von 10 Prozent und eine EBIT-Marge im hohen einstelligen Prozentbereich. Nach Meinung der Analysten könne aufgrund der höheren Umsatzbasis in 2021 und in den kommenden Geschäftsjahren eine Steigerung der Rentabilität erreicht werden. Zusätzlich dazu solle der erreichte Break-Even der im Ausland tätigen Gesellschaften eine überproportionale Ergebnissteigerung bieten. So erwarte das Analystenteam im laufenden Geschäftsjahr ein EBIT von 6,09 Mio. Euro und daraus abgeleitet eine EBIT-Marge von 10,0 Prozent. Auf Basis eines angepassten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten einen fairen Wert je Aktie von 9,60 Euro (zuvor: 9,35 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.04.2021, 14:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 13.04.2021 um 10:00 Uhr fertiggestellt und erstmals am 13.04.2021 um 11:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22307.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.