Syzygy: Vielversprechender Jahresstart

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12) den Umsatz um über 13 Prozent auf 17,05 Mio. Euro gesteigert, während das EBIT nur unterproportional um gut 4 Prozent auf 1,63 Mio. Euro zulegte. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage spiegele sich in dieser Entwicklung die Strategie der Gesellschaft wider, welche für das laufende Geschäftsjahr auf Wachstum ausgelegt sei. In erster Linie betreffe das den Personalausbau, nachdem im Vorjahr die deutschen Gesellschaften von Kapazitätsengpässen bei den Mitarbeitern geprägt gewesen seien. Mit Veröffentlichung der Q1-Zahlen habe das Management die im Geschäftsbericht 2021 publizierte Guidance bestätigt und rechne unverändert mit einem Umsatzwachstum von rund 10 Prozent und einer EBIT-Marge von 10 Prozent. Demnach ergebe sich ein Umsatz von rund 67 Mio. Euro. Beim EBIT werde somit ein Wert von rund 6,7 Mio. Euro erwartet. Auf Basis der Guidance schätze GBC einen Umsatz von 66,50 Mio. Euro in 2022. Für 2023 rechne das Analystenteam ebenfalls mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent auf dann 73,15 Mio. Euro. Ergebnisseitig solle die Investitionsoffensive in das Umsatzwachstum zu einem leichten EBIT-Rückgang führen, bevor das Unternehmen den kommenden Geschäftsjahren wieder Rentabilitätsverbesserungen erreiche. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 10,40 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.05.2022, 10:45 Uhr)



