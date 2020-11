Syzygy: Operative Kosten deutlich reduziert

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) aufgrund der Corona-Pandemie einen Umsatzrückgang von fast 15 Prozent erlitten, während das EBITDA wegen geringerer operativer Kosten lediglich um gut 2 Prozent gefallen ist. In der Folge passen die Analysten das Kursziel leicht an, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten sei der Umsatz im Neunmonatszeitraum auf 40,69 Mio. Euro (9M 2019: 47,63 Mio. Euro) gefallen. Durch die zeitweise Einführung von Kurzarbeit, die Reduktion von Marketingaktivitäten und wegen des geringeren Einsatzes freier Mitarbeiter habe sich der operative Aufwand deutlich auf 34,37 Mio. Euro (9M 2019: 41,74 Mio. Euro) reduziert. Dadurch sei das EBITDA unterproportional auf 7,82 Mio. Euro (9M 2019: 8,00 Mio. Euro) gesunken. Trotz des starken Umsatzrückgangs habe das Nachsteuerergebnis bei 1,44 Mio. Euro (9M 2019: 2,92 Mio. Euro) deutlich im Plus gelegen.

Nach Darstellung der Analysten erwarte das Management für das Gesamtjahr 2020 unverändert einen Umsatzrückgang um 10 bis 20 Prozent, die EBIT-Marge solle – ebenfalls unverändert – im mittleren einstelligen Bereich liegen. Für das kommende Geschäftsjahr 2021 lasse das Analystenteam seine Prognosen unverändert. Für 2022 werde die Umsatz- und Ergebnisprognose aber reduziert. Vor dem Hintergrund der leichten Prognoseanpassungen für 2020 und 2022 senken die Analysten das Kursziel auf 9,00 Euro (zuvor: 9,40 Euro) bestätigen aber das Rating „Kaufen“.

